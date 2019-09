Imprò: la sfida di improvvisazione teatrale a Lecce

Improvvisart presenta "Improvviva - Rassegna Nazionale Improvvisazione Teatrale - Summer Edition", rassegna di quattro appuntamenti estivi con l'Improvvisazione Teatrali realizzati in suggestive location leccesi, per trascorrere insieme le calde serate di luglio, agosto e settembre all'insegna del teatro e del divertimento.



Venerdì 20 settembre (ore 21 - ingresso 6€) nel suggestivo chiostro del Convitto Palmieri andrà in scena il quarto appuntamento della Rassegna: “Imprò – la sfida spettacolo di Improvvisazione Teatrale”, che inaugura la nuova stagione di improvvisazione teatrale in città. Gli attori della Compagnia Improvvisart di Lecce si esibiranno in uno show senza copione, scenografie e costumi, dando vita ad uno spettacolo unico e irripetibile, accompagnati dalle musiche improvvisate del Maestro Marco Rollo.

La nuova stagione di Improvvisart si inaugura con Imprò, il format di Improvvisazione Teatrale più apprezzato a amato in Italia. La sfida vedrà coinvolti gli attori della Compagnia leccese in uno show frizzante e divertente, in cui si darà vita a storie magiche, divertenti, poetiche, esilaranti, surreali. Imprò ha una cornice fresca e dinamica, un notaio puntiglioso, un brillante presentatore e massima interazione con il pubblico. E’ uno spettacolo intenso e sorprendente, unico ed irripetibile, un vero concentrato di energia.

Dopo aver chiesto al pubblico i titoli delle storie da mettere in scena, i luoghi in cui ambientarli o addirittura i personaggi che saranno i protagonisti, le due agguerrite squadre si sfideranno a suon di risate per accaparrarsi il favore del pubblico, che al termine di ogni game esprimerà il proprio voto. Gli attori improvviseranno su temi, generi teatrali, categorie letterarie e cinematografiche, alternando momenti di risate e divertimento ad attimi di pura poesia.

Sul palco si prenderà spunto dall’attualità, dalla televisione, dal teatro, si potrà chiedere ai giocAttori di improvvisare in rima, senza l’uso delle parole, alla maniera di Shakespeare, Pirandello, Tarantino, Tinto Brass, in stile western, giapponese, e tanto altro ancora.



Prima dell’inizio dello spettacolo ci sarà, a sorpresa, un’incursione teatralizzata in abiti d’epoca all’interno del luogo.

Lo spettacolo si inserisce all’interno di Muse Musei Musiche. La rassegna, firmata dall’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia e dal Polo Bibliomuseale di Lecce, ha l’obiettivo di trasformare il Museo Castromediano e il teatro esterno della Biblioteca Bernardini di Lecce in una vera e propria arena dell’arte e della cultura con una programmazione che spazia dalla musica, al teatro, alla danza, alla poesia, all’arte contemporanea.



“Imprò – la sfida spettacolo” – spettacolo di Improvvisazione Teatrale

20 settembre 2019 - ore 21:00

Chiostro del Convitto Palmieri

Ingresso € 6. Evento con posti limitati.

Info e prenotazioni al 3287686080. Riduzioni per Universitari.

www.improvvisart.com