I Koreja presentano "Peter Pan": un classico della narrativa per ragazzi

Prosegue TEATRO IN TASCA, la rassegna promossa da Koreja, realizzata con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Puglia Assessorato Industria Turistica e Culturale – FSC Fondo per la Coesione 2014-2020, Piiil Cultura in Puglia; Partner Provincia di Lecce, Istituto di Culture Mediterranee, Comune di Lecce e Distretto Produttivo Puglia Creativa.

Domenica 21 gennaio con la consueta doppia replica alle ore 11 e alle 17.30, atteso ritorno per gli Eccentrici Dadarò con il loro PETER PAN, vincitore premio Eti Stregagatto visioni d’infanzia 2004; migliore compagnia emergente; vincitore Premio Benevento Città Ragazzi 2004; premio Fit Festival 2008; premio Festival di Molfetta 2010.

Il personaggio letterario creato dallo scrittore scozzese James Matthew Barrie nel 1902, sarà il protagonista di una storia che racconta dei grandi e dei piccoli: dei grandi che dimenticano e di quelli che cercano di ricordare, di chi ha smesso e di chi continua a guadare le stelle, dei genitori e dei figli.

Un sogno o una storia vera. Un viaggio oppure no. Tutto per accompagnare in volo Arturo, un professore che crede soltanto ai numeri, allergico alla parola fantasia e Wendy, sua figlia, in fuga per non diventare grande... alla ricerca di Peter Pan, l'eterno bambino fuggito a soli sette giorni di vita. Un'isola di piume leggere, bolle di sapone e navi invisibili per riaprire una finestra sbarrata da troppo tempo e forse scoprire che diventare grandi non significa dimenticare di aver avuto un giorno le ali.

Alle ore 10 laboratorio CIBUS in FABULA de IL TEMPO DI MOMO. Elisir di lunga vita per giocare e capire come faceva Peter Pan a rimanere bambino...Forse il suo segreto era nell’alimentazione? Un divertente gioco da tavola per riconoscere i cibi che ci nutrono.

di Fabrizio Visconti, Rossella Rapisarda, Davide Visconti / con Davide Visconti, Rossella Rapisarda, Simone Lombardelli / Regia Fabrizio Visconti / Disegno luci Fabrizio Visconti / Scene e costumi Paride Pantaleone, Claudio Micci

INFO:

Ingresso adulti e bambini € 6

Laboratorio Cibus in fabula € 1

Family Card ore 11.00 (gruppi da 4) € 20

Cantieri Teatrali Koreja • Tel 0832 242000 / 240752

www.teatrokoreja.it