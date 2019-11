La verità del gesto: open day

LA VERITÀ DEL GESTO



Laboratorio espressivo sul corpo con Rita Petrone e Stefania Mariano a cura de la la Fabbrica dei Gesti

Giornata gratuita

YIS - Yoga In Salento – Zollino.



Destinatari: Il laboratorio è aperto a tutti, danzatori, coreografi, danzeducatori, attori, docenti, counsellor, arteterapeuti, allievi, educatori, praticanti o insegnanti, terapisti, a tutti coloro che lavorano attraverso il movimento.



Il laboratorio LA VERITÀ DEL GESTO, è un lavoro espressivo sul corpo che permette di accedere ad un livello più profondo di consapevolezza rispetto a ciò che si sta agendo.



Gli strumenti di lavoro che vengono forniti non sono limitati da uno stile, ma sono trasversali a vari generi, in un dialogo costante che utilizza e sperimenta il proprio corpo attraverso piani artistici differenti, dalla pittura alla scultura, dal teatro alla musica, fino alla letteratura.



LA VERITÀ DEL GESTO, è una possibilità per entrare in contatto con l’esperienza del qui e ora, per risvegliare, percepire, sentire, il corpo e le sue infinite possibilità espressive in un dialogo di azioni danzate, in uno spazio interno ed esterno inteso come luogo di incontro, relazione, contatto, esperienza, con sé e con l’altro.

Una ricerca del movimento aprirsi alla rivelazione del proprio corpo, del proprio sentire, della propria creatività, della propria danza, comprendendo che ogni singola parte del nostro corpo parla di noi.



OPEN DAY

Domenica 1 dicembre 2019 dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Per partecipare è necessario prenotarsi.

Sarà possibile pranzare presso Yis Yoga Salento.



INIZIO LABORATORIO

Mercoledi 4 dicembre 2019 dalle 18.15 alle 20.15

c/o Yis Yoga Salento – Zollino.

Il laboratorio si terrà ogni mercoledi da dicembre 2019 a maggio 2020.

Per partecipare al laboratorio è necessaria l’iscrizione

Per iscrizioni e prenotazioni:

lafabbricadeigesti@gmail.com - 347 5424126





La lezione si dividerà in due parti:



La prima parte è composta da esercizi di rilassamento con particolare attenzione alla respirazione e ai punti di appoggio del corpo sul pavimento; lavoro per rinforzare e allungare la muscolatura di tutto il corpo; stretching; movimenti a spirale intorno all’asse; lavoro sui diversi livelli e piani; di mobilitazione delle articolazioni del bacino e della colonna vertebrale; lavoro sullo spazio, sul ritmo; lavoro con l’utilizzo di oggetti e materiali; momento di condivisione.

La seconda parte sarà composta da una partitura coreografica differente per ogni incontro, ma che diventa anche un momento per lavorare sulla chiarezza d’intenti, la consapevolezza corporea, interpretativa, scenica e creativa, sulla canalizzazione delle emozioni e la stilizzazione del gesto; Improvvisazioni singole, in coppia e di gruppo.





Il laboratorio sarà finalizzato ad una performance da intendersi come momento di ricerca.



Rita Petrone

Docente di teatro danza, danza contemporanea, laboratori di improvvisazione e composizione coreografica.

Direttrice e docente dell’ Associazione Culturale Dance Gallery di Perugia (1994-2016): centro di formazione professionale per danzatori moderni e contemporanei.

Docente presso l’Accademia dell’ Arte di Arezzo (2008-2016) sia per il master in Arti sceniche - MFA - della durata biennale, sia per il programma Spring Semester Dance Performance. Entrambi i corsi di studio sono rivolti ad attori e danzatori americani iscritti alle facoltà di danza e di teatro degli Stati Uniti e che decidono di completare all' estero la loro formazione. Tra le università in partnership: il Muhlenberg College di St. Allentown, Pennsylvania, e la Mississippi University for Women.

Docente di teatro danza e tecniche di consapevolezza corporea in numerosi corsi di formazione per attori organizzati, tra gli altri, da Teatro Valdoca (Cesena), Teatro di Sacco (Perugia), ArtGarage (Napoli).

Contemporaneamente all'insegnamento ha lavorato con molte compagnie di contemporaneo come assistente coreografa o maestro ripetitore, tra cui la Compagnia Abbondanza Bertoni e la compagnia Deja Donné.

Si è formata a Napoli in danza contemporanea, modern dance, danza classica, tip tap, improvvisazione e composizione coreografica; trasferitasi a New York ha studiato con Alwin Nikolais e Murray Louis (danza contemporanea - metodo Nikolais), tornata in Europa, ha vissuto a Parigi dove ha potuto approfondire lo studio di differenti tecniche ed ha incontrato docenti e coreografi che ne Hanno influenzato in maniera evidente la poetica, tra cui Carolyn Carlson.



Stefania Mariano, danzatrice, coreografa, ricercatrice e formatrice, direttrice artistica dell’associazione, compagnia la Fabbrica dei Gesti di Lecce. Counselor in formazione, docente di danza in Artiterapie, collabora con l’Istituto Gestalt di Puglia.

Segue da dieci anni il Professor Jean Claude Badard, ricercatore, formatore, esperto di biopsicosomatica e psicogenealogia, nel 2018 termina la formazione per terapeuti del Corso triennale in Biopsicosomatica.

Insegna pratiche di consapevolezza corpore in diversi laboratori di formazione in Italia e all’estero.

Collabora con l’attore regista brasiliano Marcelo Bulgarelli e il musicista, compositore, Claudio Prima, con i quali ha realizzato lo spettacolo Oltremundo e Arrivi e Partenze.

Da oltre vent’anni promuove una forma artistica fondata sulla corporeità, sul gesto e sull’azione fisica, con un animo transdisciplinare.

La sua Fabbrica dei Gesti è uno strumento di ricerca attraverso il quale fare esperienza, è un “canale di trasmissione” attraverso cui poter ricercare e ri-cercarsi, esplorare ed esplorarsi, osservare ed osservarsi. Conduce laboratori esperienziali e di formazione sulle pratiche del corpo, finalizzate alla conoscenza di sé e allo sviluppo delle potenzialità espressive/creative, di movimento, rivolte a diverse tipologie di utenti.

Lavora nell’ambito artistico, sociale, educativo, collaborando con istituti scolastici, ambasciate, associazioni culturali, sociali e scientifiche, cooperative sociali, artisti e compagnie di teatro, danza e musica, italiane e straniere.