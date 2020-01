Il Meraviglioso viaggio di Ulisse apre "Altri luoghi, arte e cultura" a Leverano

Domenica 2 febbraio (ore 17:30 - ingresso 5 euro) con lo spettacolo Il Meraviglioso viaggio di Ulisse al Teatro Comunale di Leverano prende il via "Altri luoghi, arte e cultura" che sino a giugno coinvolgerà anche Aradeo e Copertino.

Il progetto del Teatro Le Giravolte, sostenuto da “Periferie al Centro – Intervento di Inclusione culturale e sociale” promosso dal Teatro Pubblico Pugliese e dalla Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale e Assessorato alle Politiche Giovanili e realizzato in collaborazione con le amministrazioni comunali ospitanti e con Teatro delle Rane, Libera Compagnia e Vele Racconto, proporrà una rassegna teatrale itinerante per famiglie, ragazzi e bambini con musica, laboratori teatrali per grandi e piccoli, reading letterari, incontri e camminate culturali.

Si parte dunque con Il Meraviglioso viaggio di Ulisse di Francesco Ferramosca in scena con Renato Grilli e Amelia Sielo. Motivo conduttore del poema di Omero e dello spettacolo è il viaggio.

La storia di Ulisse e del suo meraviglioso viaggio di ritorno alla sua amata isola di "Itaca" ricca di avventure e sorprese. Ulisse alla fine della guerra di Troia, naviga verso l’isola di Itaca. La disubbidienza da parte dei suoi guerrieri ad un dio avverso glielo impedisce. Dopo aver incontrato il dio dei venti Eolo, dopo essere approdato nella terra dei Ciclopi e incontrato il gigante Polifemo, dopo aver superato le magie della maga Circe e il richiamo delle seducenti sirene e dopo essere scampato agli esseri mostruosi di Scilla e Cariddi, Ulisse riuscirà finalmente a tornare a Itaca. Motivo conduttore del poema e dello spettacolo è il viaggio.

La storia di Ulisse e del suo meraviglioso viaggio di ritorno alla sua amata isola di "Itaca" ricca di avventure e sorprese. E il tema del viaggio da sempre affascina adulti e bambini, perché nasconde il senso dell’avventura, della ricerca dello sconosciuto, del nuovo e del temuto.

Il cammino che si compie alla ricerca della propria identità, è un vero viaggio, durante il quale si fanno incontri, si instaurano relazioni, si raccoglie, si guarda, ci si stupisce e si fanno esperienze nuove, ma soprattutto è un viaggio nel quale, la cosa che più conta, non è tanto l’arrivare, ma l’andare. La storia di Ulisse e del suo viaggio di ritorno verso Itaca, una storia che rappresenta, metaforicamente, il processo di crescita di ciascun essere umano.



A Leverano la rassegna proseguirà domenica 16 febbraio (ore 17,30 - ingresso 5 euro) con Giannino Stoppani detto Gianburrasca della la compagnia laziale Settimo Cielo con Maurizio Repetto, Gloria Sapio e le musiche di Andrea Cadauro. Sabato 29 febbraio (ore 20:30 - ingresso 5 euro), l'associazione Teatro delle Rane con Sulle ali dell'immaginario, un omaggio a Gianni Rodari con Elisa Albano, Marilù Valentino, Stefania Spagnolo, Ludovica Zecca, Karola Nestola, Duilio Romanelli per la regia di Antonio Dell’Anna. Domenica 15 marzo (ore 17:30 - ingresso 5 euro) il Teatro le Giravolte sarà in scena con Matilde, la balena mangiaspazzatura di e con Francesco Ferramosca e Amelia Sielo. Domenica 29 marzo (ore 17:30 - ingresso 5 euro) Cenerentola. Across the universe di Compagnia La Luna Nel Letto e Tra Il Dire E Il Fare per la regia di Michelangelo Campanale. Giovedì 23 aprile (ore 20:30) nel centro storico spazio alla Lectura Dantis mentre venerdì 29 maggio in contrada Fattizze festa finale dei laboratori per bambini, giovani e adulti.



Tra marzo e aprile (date ancora da confermare) a Copertino saranno ospitati alcuni spettacoli (Arriva Giufà di Teatro Naturale, Meravigliosamente del Teatro delle Forche, Il Meraviglioso viaggio di Ulisse del Teatro Le Giravolte, Transumanza di Fabrizio Pugliese), incontri con Nicola Savarese e Antonio Errico, reading letterari e altri appuntamenti. Il progetto si concluderà dal 3 al 7 giugno ad Aradeo con gli spettacoli "Guerra fichi e balli" con Rocco Nigro, Renato Grilli, Francesco Massaro e Laura De Ronzo (mercoledì 3), "Voci da scirocco. Storie e immagini da una traversata" del Teatro Le Giravolte (giovedì 4), "Come tu mi vuoi" diretto da Giancarlo Luce e tratto da due racconti di Tommaso Pincio e Christian Raimo (venerdì 5), le feste finali dei laboratori "La solitudine del villaggio" a cura della Libera Compagnia Teatrale di Aradeo con la partecipazione di Bruno Tognolini (sabato 6) e "Cammina Cammina" a cura del Teatro Le Giravolte (domenica 7).