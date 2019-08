Tra lettura e teatro con lo Stato Sociale: al castello di Castro sbarca "We reading"

Prima volta in Puglia del reading/spettacolo di Lodo e Bebo de Lo Stato Sociale con "Libertini Invisibili - da Tondelli a Calvino".



Un’insolita serata di teatro andrà in scena Lunedì 5 Agosto nella bellissima cornice del Castello Aragonese di Castro a ingresso libero. Per la prima volta arriva in Puglia “Libertini Invisibili”, il reading – spettacolo teatrale di due membri de Lo Stato Sociale, Lodo Guenzi e Bebo Guidetti. Lodovico "Lodo" Guenzi e Alberto "Bebo" Guidetti - rispettivamente, voce e beatmaker dello Stato Sociale - si confronteranno con la parola scritta e con due mostri sacri della letteratura italiana, Italo Calvino e Pier Vittorio Tondelli, alternando alla lettura dei due autori anche altri testi e poesie proprie, fino alla catarsi finale in dialogo e gioco con il pubblico.



Dall’incontro impossibile tra il mondo sfacciato di Altri libertini e le raffinate fantasie combinatorie delle Città invisibili, nasce un reading che suona come la musica dello Stato Sociale: imprevedibile, sfrontato, geniale.

Lo spettacolo, organizzato dal Comune di Castro, è curato da We Reading, il format di letture e lettori non convenzionali che sta riscuotendo successo in giro per l’Italia.



Ore 21:30, ingresso libero.

c/o Castello Aragonese – piazza perotti, Castro

Con il patrocinio del Comune di Castro



BIO

Lo Stato Sociale esiste dall’estate del 2009.

Lo Stato Sociale è sempre esistito. Vengono da Bologna, macinano tutto e il suo contrario risputandolo con groove elettronici, rime e melodie che ti si incollano al cervello. Dal vivo sono una forza della natura con un seguito in rapida crescita in tutta Italia.



Lodovico "Lodo" Guenzi e Alberto "Bebo" Guidetti sono, rispettivamente, voce e beatmaker dello Stato Sociale. Ma sono anche tante altre cose, impegnati da sempre tra radio, concerti, dj set, spettacoli teatrali.

Gallery