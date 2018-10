Workshop di scrittura con Francesco Carofiglio

Nuotare sott’acqua trattenendo il fiato” è il corso intensivo di scrittura che Francesco Carofiglio terrà a Nardò- sabato 24 e domenica 25 novembre- presso la Fabbrica8.

Niente paura, non siete a scuola: nessuno vi obbliga a eseguire un compito ma verrete stimolati a pensare, poi a raccontare e quindi a scrivere. L’idea che diventa una storia cosicché al termine del laboratorio, attraverso esercizi (anche d'improvvisazione) singoli e collettivi volti alla liberazione della parola, ciascuno di voi avrà tra le sue mani un racconto di tremila battute che rappresenterà la fine di un cammino e, insieme, l’inizio di un percorso nuovo.

Concretamente, i punti su cui verterà il laboratorio sono i seguenti:

1. L’osservazione, l’attenzione, i gesti e le parole. Esercizi di improvvisazione on stage.

2. La costruzione di una storia prendendo spunto dalla vita quotidiana. Esercizi di attenzione et di ascolto.

3. Studio di alcune dinamiche compositive. Ciascuno condivide un racconto con il gruppo di lavoro. Come un’idea diventa una storia.

4. Come costruire il profilo di un personaggio nel racconto breve, rispettandone complessità e coerenza. Come dotare un personaggio di una voce propria.

5. Il racconto finale. Editing condiviso.

Ciascun partecipante dovrà dotarsi poi di un kit di lavoro semplice ed essenziale: un taccuino, una penna, un pc, abiti comodi ( per intenderci, niente tacchi a spillo), un oggetto che ricorda la vostra infanzia, una canzone e tre parole che volete portare dentro questa esperienza.

Orari: Sabato 24 novembre dalle ore 15 alle ore 20, presso la Fabbrica8 di Nardò.

Domenica 25 novembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso la Fabbrica8.

E dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso la libreria I Volatori (Nardò).

Chi è Francesco Carofiglio:

Francesco Carofiglio è uno scrittore nato a Bari. Architetto, regista, illustratore, autore e attore teatrale.

Scrive soggetti e sceneggiature per il cinema e la televisione. Molti i suoi romanzi di successo, tra questi: L’estate del cane nero, Voglio vivere una volta sola, Una specie di felicità, il Maestro, Jonas e il Mondo Nero. Ha diretto per alcuni anni la Scuola del Teatro Universitario di Bari. Conduce workshop, in Italia e all’estero, sulla scrittura e le interazioni tra la parola e le arti della performance.