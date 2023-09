Lecce si avvicina all'Oriente ed ospita un festival sul cinema e la cultura asiatica

LECCE - Cina, Giappone, Corea, Tailandia e Hong Kong. Sono questi i Paesi da cui provengono gli undici film inclusi nel cartellone ufficiale dell'Asia lovers film music festival che si terrà a Lecce dal 16 al 18 settembre principalmente presso il Cinema Massimo.

Le altre location impegnate nell'iniziativa saranno il Teatro Politeama Greco e il Chiostro dei Domenicani.

Il Salento, dunque, ospita l'Oriente o meglio "diventa una parte di esso" per un intero fine settimana, che si preannuncia all'insegna di proiezioni, concerti, talk show, masterclass, sfilate, spettacoli di cucina, contest e tanto altro.

La rassegna sarà l’occasione perfetta per avvicinare i due estemi geografici del mondo in un contesto unico ed emozionante, capace di aprire un nuovo canale di scambi economico-sociali fra i Paesi e contribuire alla cooperazione internazionale.

Ma non solo: la visione lungimirante che ha portato all'ideazione del progetto ha l'obiettivo di attrarre produzioni cinematografiche che dall'Asia possano girare in Puglia.

L'evento è coordinato dalla direzione artistica di Cristina Massaro per un'organizzazione generale targata ALVision.

Gli ospiti

Presenza d'eccellenza durante la kermesse sarà quella dell'attore thailandese Vithaya Pansigram (64 anni), molto celebre in patria e conosciuto all'estero per la sua interpretazione nel film Solo Dio perdona (2013) accanto a Ryan Gosling e Kristin Scott Thomas. Pansigram incontrerà il pubblico in un apposito talk, durante il quale condividerà gli aspetti più rilevanti e curiosi della propria esperienza professionale.

Altra graditissime partecipazioni saranno quelle della sceneggiatrice giapponese Sayako Shimokobe e della cosplayer italiana Yuriko Tiger (nome d'arte di Eleonora Aureliana Guglielmi), nota per essere stata una delle prime cosplayer ufficiali non giapponesi a posare sul suolo nipponico per diversi franchise.

La prima (nella foto in alto) saluterà il pubblico dopo la proiezione del film a cui ha lavorato, patrocinato da Salento Pride, dal titolo “Egoist”, che racconta la storia d’amore Lgbtq+ fra un personal trainer e un fashion editor di successo. La seconda (in basso), invece, sarà la giudice della gara cosplay istituita durante la manifestazione. Gli appassionati della materia, dunque, potranno partecipare indossando costumi che rappresentino personaggi di anime, serie tv e videogiochi, interpretandone il modo di agire.

Molto attivi sui social, infine, Shuzo Ohira (numero uno di Forbes Japan 30 Under 30) ed il modello Yamato Inoue, testimonial di Elle Style, saranno chiamati a promuvere l'evento in quanto influecer con milioni di follower soprattutto nel mondo asiatico. Entrambi animeranno una cena di gala che si terrà domenica 17 settembre presso il Chiostro dei Domenicani, con inizio alle 19:45, e gestiranno la selezione musicale dell'after party.

I film proiettati

Due saranno le prime europee, ovvero il film d'azione “Kitty the Killer” e “Born to Fly”, attualmente campione di incassi in Cina. Oltre a quelli già citati, le pellicole incluse nella rassegna saranno "Il cacciatore di vampiri", "Era mio nemico", "Lupin III", "Assassination", "Code of the assassins", "The divine fury", "Special delivery", "Egoist" e "Ditto".

Per conoscere il programma completo con gli orari esatti è possibile consultare l'apposito sito internet del festival.