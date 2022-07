Europei under 18 di pallacanestro: un salentino convocato in nazionale

ARNESANO – Un salentino tra i dodici talenti under 18 della pallacanestro convocati in nazionale per la spedizione europea di categoria: parteciperà al campionato europeo in programma a Izmir, in Turchia, dal 30 luglio al 7 agosto, difendendo i colori azzurri, Lorenzo Dell’Anna, classe 2004, giocatore in forza alla Dolomiti Energia Trento.

Dell’Anna è originario di Arnesano e, come detto, figura tra i 12 nomi convocati (unico anche in Puglia) da coach Andrea Capobianco per il raduno di preparazione e per la competizione che entrerà nel vivo tra poche ore.

Ad Izmir gli Azzurri sono inseriti nel Girone D, insieme a Croazia, Lituania e Montenegro.