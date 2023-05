Centauro perde controllo della moto, in rianimazione. Ciclista centrata da un’auto

CASTRO – Anche nelle ultime ore le arterie salentine sono state interessate da almeno due incidenti stradali, nella zona del Magliese, che hanno visto sfortunati protagonisti i conducenti di mezzi a due ruote finiti in ospedale.

Le condizioni più gravi sono quelle di un centauro 43enne, nativo di Maglie, che nella giornata di ieri è rimasto vittima di un incidente autonomo a Castro perdendo il controllo della sua motocicletta che si è schiantata lungo il tratto della provinciale panoramica 358.

L’uomo è ancora ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase dove è stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, dal personale sanitario del servizio di emergenza del 118 intervenuto sul posto. Le sue condizioni sono stazionarie, ma ancora ritenute critiche da parte dei medici.

Risale invece alla tarda mattinata di oggi un altro incidente che si è verificato, poco dopo mezzogiorno, in quel di Maglie, su via Salvatore Fitto all’altezza dell’incrocio con via Egidio Lanoce.

Per cause ancora in fase di accertamento una donna di 59 anni, in sella ad una bicicletta, è stata centrata da un Fiat Panda con a bordo una coppia di anziani del posto. Entrambi i mezzi sembra che viaggiassero nella stessa direzione di marcia, ed improvvisamente si è verificato l’impatto che ha scaraventato a terra la malcapitata ciclista.

La donna fortunatamente, e nonostante l’impatto abbastanza violento, ha subito lievi conseguenze: a seguito della rovinosa caduta è stata medicata sul posto dai sanitari del 118, prima di essere trasferita presso l’ospedale di Scorrano, comunque in codice verde. Ha riportato un trauma facciale e diverse escoriazioni e contusioni. Sul posto per la ricostruzione dell’accaduto i carabinieri della compagnia di Maglie.