Scontro frontale sulla statale 274: feriti soccorsi e trasferiti in ospedale

TAVIANO – Viaggiavano sulla statale 274, quella che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca, i veicoli rimasti coinvolti, attorno alle 17.30, nel terribile scontro frontale, avvenuto nel territorio tra Casarano e Matino, all’altezza dello svincolo per Taviano. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.

Le due auto, rispettivamente un’Audi A4 condotta da un 50enne e una Peugeot 308 guidata da un 74enne, procedevano in direzione opposta, quando in circostanze ancora da chiarire, si sono scontrate al centro della carreggiata: le tre persone a bordo sulle vetture sono rimaste ferite nell’impatto. Immediata è partita la richiesta dei soccorsi da parte degli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena.

Sul posto, sono prontamente intervenute due ambulanze del 118, provenienti rispettivamente da Gallipoli e Casarano, e i mezzi dei vigili del fuoco per rimettere in sicurezza la carreggiata. Fortunatamente nessuno dei conducenti e la passeggera, ovvero la moglie del 50enne alla guida dell'Audi A4, hanno riportato ferite gravi: pertanto è stato disposto il loro trasferimento in codice giallo presso gli ospedali di Gallipoli e Casarano. Rilievi affidati ai carabinieri della vicina stazione di Racale cpn l'ausilio di personale di polizia.

Traffico in tilt per tutto il corso delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Dopo circa un’ora e mezzo la circolazione è regolarmente ripresa.