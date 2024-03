Tremendo scontro tra vetture su viale Japigia: conducenti soccorsi

LECCE – Un tremendo scontro tra due vetture su viale Japigia: paura nel primo pomeriggio, a Lecce, all’altezza dell’intersezione con via Cesare Battisti e via Benedetto Croce. Qui, subito dopo il sottopassaggio, due auto, una Fiat Panda e una Peugeot, si sono scontrate non appena superato l’incrocio semaforico.

Il primo dei due veicoli ha riportato i danni maggiori, restando bloccando al centro della carreggiata: alla guida delle auto due uomini, rimasti entrambi illesi, nonostante l’impatto e lo spavento.

Sul posto, sono prontamente intervenuti i mezzi del 118 con i sanitari che hanno prestato le prime cure agli automobilisti, per i quali non ci sarebbe stato bisogno del trasferimento in pronto soccorso. Sul luogo dell’incidente anche una squadra dei vigili del fuoco proveniente dalla sede del comando provinciale, che ha provveduto a rimettere in sicurezza la strada.

Rilievi e dinamica dell’incidente affidata agli agenti della polizia locale. Le operazioni di pulizia del tratto stradale hanno comportato rallentamenti al traffico veicolare, risolti dopo circa un paio d’ore dall’evento.

Nel tratto in questione, nella mattinata, si è verificato un altro incidente: questa volta si è trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto più mezzi nel punto in cui si trova l’intersezione di via Salandra con viale Japigia. Anche in questo caso nessun ferito grave e rallentamenti alla circolazione nel corso dei rilievi.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.