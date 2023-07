Oltrepassa il cancello e viene colpito da un’auto di passaggio: minore grave in ospedale

PISIGNANO (Vernole) – Un ragazzino travolto in strada da un’autovettura: finisce in ospedale in gravi condizioni. L’incidente si è verificato nella serata di oggi a Pisignano, la frazione di Vernole, in via Lecce. Il giovane, forse appena uscito dal cancello di una comunità per minori del luogo, sarebbe stato investito da una Opel Corsa alla cui guida si trovava una donna del luogo.

Questa, almeno, la prima ricostruzione avanzata negli istanti successivi al sinistro. Immediati i soccorsi prestati all’adolescente dalla stessa conducente e dagli altri automobilisti di passaggio. Sul luogo sono giunti gli operatori del 118 per le prime medicazioni e le operazioni di soccorso.

Il giovane ferito è stato accompagnato all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in codice rosso. L’entità delle lesioni ha preoccupato il personale sanitario che ora lo ha sottoposto a una serie di accertamenti medici: al momento è tenuto sotto osservazione nel nosocomio. Sul luogo dell’accaduto, per eseguire i rilievi e procedere con l’addebito delle responsabilità, sono intervenuti gli agenti di polizia locale.