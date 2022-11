Investita mentre attraversa la strada: grave in ospedale una 62enne

MAGLIE - E’ stata travolta mentre attraversava la strada e si stava recando in un’area di parcheggio e dopo l’impatto è finita in terra ed ha battuto la testa sull’asfalto, perdendo anche i sensi. E’ stata trasportata in codice rosso dall’ambulanza del 118 presso l’ospedale di Scorrano, una 62enne insegnante di Maglie, che nel pomeriggio è stata investita accidentalmente da una i10 Hyundai, alla cui guida c’era una ragazza di 19 anni del posto.

L’incidente si è verificato poco dopo le 17,30 all’imbocco di via Cavalieri di Vittorio Veneto, a ridosso della provinciale 106 e nelle vicinanze delle aree di sosta dell’ex edificio dell’Agenzia dell’Entrate e dell’Inps della cittadina magliese.

Nonostante l’impatto non sia stato molto violento le conseguenze dopo la caduta in terra della 62enne sono apparse subito molto serie. Sul posto sono stati subito allertati i soccorsi e la donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale. La prognosi al momento resta riservata. Anche la giovane conducente della vettura, in stato di shock dopo l’accaduto, ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari oltre ad essere sottoposta ai rituali test di verifica alcolemici e tossicologici.

Sul posto per i rilievi del sinistro sono intervenuti i carabinieri della stazione di Maglie e del nucleo radiomobile e anche gli agenti della polizia locale. La strada è stata interdetta al traffico sino al termine degli accertamenti.