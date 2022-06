Colpisce una vettura in sosta, si ribalta e si sottrae all’etilometro: denunciato

LECCE – Erano circa le 21 di sera quando in via Oslavia, nel quartiere Leuca di Lecce, si è udito un rumore assordante di lamiere che cozzavano e un tonfo finale, quello di un’auto ribaltata sull’asfalto. In un istante, si sono spalancate porte e finestre delle abitazioni e in tanti, fra i residenti, si sono riversati per strada.

Lui, R.M., 46enne, residente nel confinante rione Castromediano di Cavallino, era incolume. Uscito sulle sue gambe dalla Fiat Punto bianca rovesciatasi sul tettuccio, di proprietà di un parente. E bene gli è andata anche che non abbia travolto qualche passante, in una strada, via Oslavia, caratterizzata dalla particolare strettezza, come la maggior parte di quelle del rione. Il che dovrebbe suggerire un andamento adeguato. Ma è evidente che l’uomo dovesse avere il piede piuttosto pesante, sul pedale, visto il botto e il risultato finale.

Sul posto, in breve, oltre a una squadra di vigili del fuoco, per i rilievi sono giunti gli agenti di polizia locale del pronto intervento, accompagnati dai colleghi impegnati nel servizio etilometro. Agli agenti non è sfuggito il tappeto di bottiglie di birra fuoriuscite dall’auto ribaltata. Doverosa la richiesta di sottoporsi al test, al quale, però il 46enne si sarebbe rifiutato di aderire. E inevitabile, a quel punto, la denuncia a piede libero.

Quanto alla dinamica, è apparsa abbastanza chiara. La Punto condotta dal 46enne, una cinquantina di metri prima di incrociare via Ortigara, ha sbandato all’improvviso verso sinistra, andando a colpire una Ford in sosta, la quale ha fatto un vero e proprio balzo in avanti, finendo per impattare con la parte posteriore di un altro veicolo posteggiato esattamente davanti. Il punto d’impatto è stato all’altezza della ruota posteriore destra della Ford, che così ha funto da sorta di trampolino per la Punto, che si è rovesciata verso il lato destro di via Oslavia.

Il conducente, come detto, è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all’etilometro. E la polizia locale ha appurato come avesse un permesso provvisorio di guida, dopo un precedente ritiro della patente. L’auto, non essendo sua, è stata restituita al proprietario.