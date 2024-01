Paura nel piazzale, pedone investito: trasportato in ospedale in codice giallo

LECCE – Attimi di paura nella prima serata, a Lecce, per l’investimento di un pedone. L’ennesimo che si verifica a Lecce, con scenario, questa volta, la trafficata e piuttosto caotica zona di piazzale Rudiae, nel cuore dell’omonimo quartiere.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18,40. Stando ai primi accertamenti, un 58enne di Lequile sarebbe stato colpito da un’autovettura Hyundai Tucson condotta da un 56enne leccese proprio mentre si trovava nel tratto finale delle strisce pedonali che sorgono all’altezza della stazione di servizio Eni, poco dopo via Girolamo Marcianò, le quali volgono in direzione del marciapiede che conduce, fra l’altro, verso il sottopasso ferroviario (chiamato dai leccesi “ponte di Monteroni”).

Proprio in quella direzione stava procedendo il pedone, quando è avvenuto l’urto che, per fortuna, non dovrebbe essere stato particolarmente violento. Sono state molte le richieste di soccorso al 118. A quell'ora il passaggio, in zona, era intenso. Sul posto sono intervenuti gli operatori in ambulanza che, dopo le prime valutazioni, hanno trasportato il malcapitato in ospedale, a Scorrano, con un codice giallo per dinamica. L'uomo ha riportato alcune contusioni agli arti, a quanto pare non di grossa entità. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti di polizia locale per i rilievi e per regolare la viabilità.