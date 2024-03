Jeep abbatte un cartello e finisce fuori strada, resta ferita la passeggera

LECCE – Una donna di 53 anni residente a Lecce è rimasta ferita, nel corso del pomeriggio, a causa di un incidente avvenuto sulla strada provinciale 366 (la San Cataldo-San Foca). Era a bordo, come passeggera, di una Jeep condotta da un 47enne, anch’egli leccese, che non ha riportato alcuna conseguenza dall’impatto.

Il sinistro s’è verificato attorno alle 16,30, all’incirca all’altezza del residence Campoverde, in direzione dell’imbocco per la provinciale 364 e per lo svincolo verso Lecce e Casalabate. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi, oltre la Jeep. Di fatto si è trattato di un incidente autonomo.

Il conducente, per cause in fase d’accertamento, all’improvviso ha perso il controllo del mezzo, che ha abbattuto un cartello stradale, per poi compiere un giro su sé stesso e terminare la corsa fuori strada, con la parte posteriore in un piccolo avvallamento che si trova tra la fitta vegetazione ai margini.

Sul posto sono intervenuti operatori del 118 agenti di polizia locale del comando di viale Rossini, questi ultimi per avviare i rilievi. La donna ha riportato alcune lesioni e, per ulteriori accertamenti, è stata trasportato presso l’ospedale “Vito Fazzi” in codice giallo. Il conducente, invece, n’è uscito senza un graffio. È risultato negativo al precursore etilometrico, ma ciò non toglie che possa essere stato vittima di un colpo di sonno improvviso.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.