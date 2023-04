Violento impatto fra due auto: conducenti in ospedale, uno in codice rosso

TORRE LAPILLO – Uno scontro violento si è verificato nella tarda serata di ieri a Torre Lapillo, marina di Porto Cesareo. Il ferito più grave, un uomo di 38 anni di San Pancrazio Salentino (comune della limitrofa provincia di Brindisi), che era alla guida di una Fiat Panda, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Erano circa le 23 quando, all’improvviso, per cause in fase d’accertamento, fra via Torre Lapillo e via Puglia si sono scontrate due autovetture. L’impatto è avvenuto fra la già citata Panda e una Land Rover, condotta da un 46enne del posto.

Nell’urto, il conducente della Panda ha riportato lesioni più serie, forse anche perché la vettura è andata successivamente a collidere in modo frontale su una delle colonne del porticato sotto il quale si trova un ristorante.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118 con le ambulanze e i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie per soccorrere i malcapitati, estraendoli dagli abitacoli. E se per l’uomo di San Pancrazio, come detto, s’è reso necessario il trasporto all’ospedale di Lecce in codice rosso, per il conducente della Land Rover è stato disposto il trasferimento a quello di Copertino, in codice giallo. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Campi Salentina.