Auto si schianta sul palo, 21enne in ospedale in codice giallo

UGENTO – Una ragazza di 21 anni di Casarano è stata trasportata in ospedale, al “Ferrari”, a causa di traumi e ferite dovuti a un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 91, la litoranea che collega la frazione ugentina di Torre San Giovanni a Santa Maria di Leuca, dopo l’impatto dell’auto di cui era alla guida, una Renault Scenic, contro un palo dell’illuminazione pubblica. A bordo vi era anche un’altra ragazza, una sua coetanea.

Lo schianto, in ci non sono rimasti coinvolti altri mezzi, è avvenuto all’altezza di una rotatoria. Per cause in fase d’accertamento, infatti, il veicolo è andato dritto, finendo contro il grosso pilone di cemento. La vettura ha riportato seri danni su tutta la parte frontale, ma, per fortuna, la conducente ha subito traumi non particolarmente gravi, mentre la passeggera è rimasta, sostanzialmente, incolume.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, con un’ambulanza, e gli agenti di polizia locale di Ugento, questi ultimi per i rilievi. La conducente, trasferita in ospedale con codice giallo, sarà sottoposta agli accertamenti urgenti, per appurare se abbia fatto uso di stupefacenti o alcool.