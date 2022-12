Alberi di Natale in “affido” al mercato contadino: l’iniziativa salva clima

LECCE – Alberi di Natale in “affido” al mercato contadino: è l’iniziativa salva clima e ambiente, che, nel lungo fine settimana, si terrà in diverse zone della Puglia.

“Per tenere in vita gli alberi anche dopo le feste, infatti, parte l’iniziativa dell’albero di Natale in affido – spiega Coldiretti Puglia - che potrà essere così riconsegnato una volta terminate le festività, in modo che possa essere restituito al bosco, il suo habitat naturale”.

L’appuntamento è per sabato 10 dicembre, dalle ore 10, al mercato di Campagna Amica di Lecce, in Via 95° Reggimento Fanteria 110/E, mentre anche a Brindisi in Viale Virgilio 33 sarà in azione il tutor del verde per accompagnare i cittadini nella scelta dell’albero più giusto per la propria casa, come posizionarlo, come addobbarlo, come curarlo perché rimanga sempre bello e come gestirlo dopo le feste.

Per l’occasione verrà presentata l’analisi della Coldiretti Puglia sull’albero di Natale dei pugliesi nel 2022 con previsioni sugli acquisti, sul confronto tra alberi veri e finti, sui prezzi di vendita e sull’impatto su clima e ambiente, con i consigli su come curare l’albero durante le festività, in modo da tenerlo in vita per il prossimo anno.