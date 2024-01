“Comuni plastic free”: tra i 111 selezionati ne spiccano due del Leccese

ROMA - È stata presentata ieri (24 gennaio) a Montecitorio, su iniziativa del vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, la terza edizione dell'iniziativa “Comuni plastic free”. L’ambito riconoscimento a forma di tartaruga è stato ideato e promosso da Plastic free onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica.

Sono 111 i Comuni che hanno superato la valutazione del comitato interno su ben 23 punti e basata sulla lotta agli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione sul territorio, la gestione dei rifiuti urbani, le attività virtuose realizzate dall’ente e la collaborazione con i referenti e i volontari locali plastic free. I premi verranno consegnati alle Amministrazioni comunali in una cerimonia ufficiale che si terrà il prossimo 9 marzo presso il Teatro Carcano di Milano.

Castro e Spongano sono le uniche due cittadine del Leccese insierite nell'elenco. In tutta la regione Puglia se ne contano otto: Cassano delle Murge e Gioia del Colle (Bari); Ceglie Messapica (Brindisi); Mottola, Manduria e Castellaneta (Taranto).

“A tutte le 111 Amministrazioni va il nostro plauso per le azioni meritorie che portano avanti sui territori – dichiara in conferenza stampa il vicepresidente della Camera, Rampelli –. I Comuni potranno vantare questo riconoscimento nei confronti dei propri cittadini e di tutti i visitatori. A Plastic Free Onlus faccio i complimenti per l’idea e il desiderio di coinvolgere sempre più paesi affinché si possa passare all’attuazione pratica di ciò che tutti noi riteniamo oramai non più rinviabile: porre un freno alla produzione di rifiuti, ad iniziare dall’insidiosa plastica che si può sostituire o riusare – prosegue –. Le isole di plastica sono purtroppo realtà anche nei nostri mari e dobbiamo adoperarci non solo per raccoglierla ma per far sì che non si disperda più nell’ambiente. Dobbiamo consegnare alle nuove generazioni un Pianeta migliore che non sia ogni giorno più povero”.

“Dalla scorsa edizione registriamo quasi un raddoppio dei riconoscimenti a riprova della sempre maggiore attenzione che le Amministrazioni comunali ripongono su questo premio – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic free onlus –. Ciò rappresenta un grande stimolo a fare sempre più azioni concrete per l’ambiente e le future generazioni e si è già tradotto, ad esempio, nelle tante ordinanze per contrastare il volo deliberato dei palloncini nonché in innumerevoli raccolte ed iniziative per fronteggiare l’inquinamento da plastica e l’eccessivo monouso. Continueremo nel sensibilizzare sempre più cittadini, anche grazie al coinvolgimento attivo – conclude – degli amministratori locali, determinante per avere un impatto importante sui diversi territori della nostra splendida Italia”.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.