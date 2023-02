Gestione del parco Otranto-Leuca: parte un ciclo di incontri pubblici

ANDRANO - Prende il via nel mese di marzo 2023 l’iniziativa “Un tè con il Parco”, ovvero un ciclo di incontri pubblici promossi dall’Ente Parco Otranto-Leuca e Bosco di Tricase con un duplice obiettivo: far conoscere alla comunità alcuni aspetti del funzionamento e della gestione del Parco e accogliere quesiti e suggerimenti su temi di particolare interesse.

La partecipazione è uno strumento importantissimo per avvicinare la società civile agli enti pubblici: la stessa Regione Puglia ne ha riconosciuto e sancito l’importanza approvando la prima Legge nazionale sulla Partecipazione nel 2017.

Consapevole di ciò, il Parco propone momenti di confronto costruttivi, che consentono ai cittadini di conoscere meglio le dinamiche di gestione dell’area protetta più grande del Salento, con i suoi 3.200 ettari distribuiti nel territorio di ben 12 comuni.

Il primo incontro, programmato per mercoledì 1° marzo alle ore 16:30 presso la Biblioteca comunale “Don Giacomo Pantaleo” di Andrano, in via Michelangelo 25, sarà incentrato sul tema “Aggiornamento della rete sentieristica”, un patrimonio ambientale e paesaggistico che il Parco, negli anni, ha saputo valorizzare attraverso azioni mirate; la più recente è la realizzazione di un sito web specifico che sarà presentato alla comunità proprio in occasione dell’incontro, con il pre-lancio della piattaforma www.sentierinelparco.it.

Obiettivo del sito web, realizzato con il contributo del Piano di Attuazione Provinciale per l’Ambiente, è promuovere la conoscenza dell’area protetta attraverso una fruizione lenta e sostenibile.

“Un Tè con il Parco” è un’iniziativa che prevede incontri a cadenza settimanale: i prossimi in programma saranno: mercoledì 8 marzo “Gestione dei nuclei boschivi in area Parco”; mercoledì 15 marzo “Gli incendi in area Parco: il ruolo della prevenzione”.