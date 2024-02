Sole sul Salento e sulla Puglia, con temperature massime in lieve aumento: le previsioni della settimana

LECCE - Sole e clima mite sulla città di Lecce almeno fino a mercoledì, a causa della persistenza dell’anticiclone in sede mediterranea. Queste le previsioni di Gaetano Genovese, meteorologo di 3Bmeteo.com.

Le temperature massime saranno in lieve ulteriore aumento, con picchi fino a 18 tra lunedì e martedì. Mentre le minime si attesteranno tra i 5 e i 7 gradi centigradi. Più in generale, prosegue in Puglia il dominio anticiclonico, con un tempo che si mostrerà stabile e soleggiato almeno fino a metà settimana.

Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo ormai da oltre 10 giorni, sarà ancora l’assoluto protagonista delle vicende meteorologiche anche sul nostro Paese. Almeno fino a mercoledì infatti, si rinnovano condizioni di tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud, fatta eccezione per la presenza di nebbie e nubi basse sulle pianure del Nord e lungo il versante Tirrenico.

