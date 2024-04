Terminati i lavori nel corpo B dell’istituto “Ammirato Falcone”: si rischiava un crollo

LECCE – Era il 7 giugno del 2022 quando il corpo B dell’istituto “Ammirato Falcone”, il cosiddetto plesso “Rodari” che si affaccia su via Basilicata, fu chiuso all’improvviso per il concreto rischio di cedimenti strutturali. Ora, a distanza di quasi due anni, i lavori urgenti di ristrutturazione e messa in sicurezza sono terminati. Di fatto, da ieri i bambini della scuola dell’infanzia sono tornati nelle loro aule. del corpo B dell’edificio.

Problemi furono riscontrati nel corso dopo l’avvio dei lavori di adeguamento sismico. I tecnici rilevarono seri elementi di instabilità che coinvolgevano i pilastri e le travi, tanto da costringere il sindaco, su relazione della direzione dei lavori, a una ordinanza di chiusura per inabilità dell’edificio. Si temeva per un crollo che avrebbe potuto coinvolgere il solaio. Bambini e insegnati furono evacuati e gli alunni spostati provvisoriamente in un altro plesso scolastico.

L’edificio del quartiere Leuca, dunque, ora è finalmente stato ristrutturato e messo in sicurezza, adeguato a norme e tecnologie costruttive antisismiche. Riqualificati anche gli ambienti destinati al servizio di mensa. A salutare loro, le insegnanti e il personale dedicato all’assistenza scolastica il sindaco Carlo Salvemini.

