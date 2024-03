Sport ed intrattenimento: si avvicina la "Zero scuse fight night"

LECCE - Sabato 23 marzo alle 17 si terrà la "Zero scuse fight night" all'interno del Lecce tatoo fest. L’evento, targato Alma Sport sotto l’egida di Fight1, è patrocinato da Provincia e Comune di Lecce.

Il promotore della kermesse di sport da combattimento è l’allenatore leccese Eros Rollo, che afferma: “La nostra card prevede sette incontri tutti a contatto pieno che faranno da apripista all'evento principale della serata, il titolo italiano pro di fight code rules per la classe regina dei 70kg. Partiremo con combattimenti di giovanissimi fighter del nostro team e di altre compagini salentine e pugliesi - prosegue -. Ci saranno, ovviamente, due match femminili con atlete promettenti ed agguerritissime. Saranno tutti match di fight code rules, tranne uno di muay thai, proprio per promuovere la disciplina che quotidianamente insegniamo con passione nella nostra palestra in via dei Palumbo 59 a Lecce”.

Incontro clou della serata sarà quello che mette in palio la prestigiosa cintura di Fight1 dei 70kg che aprirà al vincitore scenari internazionali nei migliori tournament mondiali. A contendersela il beniamino di casa Ismaele Bene che sta portando a termine in questi giorni un training camp intenso e proficuo che lo ha visto affrontare tantissimi campioni in molteplici sedute di sparring. Lo sfidante designato è il forte atleta toscano Davide Lombardi del team Rua67 di Firenze che sarà accompagnato all’angolo dalla campionessa mondiale Ludovica Ciarpaglini.

Designata, inoltre, la commissione arbitrale guidata dal Cna Matteo Manganello da Pisa che sarà coadiuvato dall’ufficiale di gara Veronica Vita, sempre per la regione toscana, e dagli ufficiali pugliesi Pietro Leo e Giovanni Suma di Ceglie Messapica.

Non mancherà l’intrattenimento musicale a cura della dj Wale oltre alla solidarietà, sarà presente a bordo gabbia il salvadanaio a sostegno del progetto Bimbulanza.

