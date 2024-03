In Salento il meglio del volley regionale: a Monteroni, Trepuzzi e Squinzano la Coppa Puglia

Sono state definite le sedi delle Final4 di Coppa Puglia 2024, in programma sabato 30 marzo 2024 con le semifinali alle 11, in contemporanea su otto campi, e le finali alle 17 su quattro campi di gara. Saranno Monteroni di Lecce (CF), Trepuzzi-Squinzano (CM), Barletta (DF) e Ruvo di Puglia-Palo del Colle (DM) ad ospitare l’atto conclusivo della Coppa Puglia che vedrà scendere in campo le 16 migliori nel percorso verso l’assegnazione del trofeo regionale.

Coppa Puglia C Femminile

Semifinali 30-03-2024 ore 11.00

LEO COSTRUZIONI MONTERONI – GIOIELLA VOLLEY GIOIA (Pallone tensostatico – MONTERONI DI LECCE)

ASD AURORA VOLLEY BRINDISI – ASD ZEST SAB (Palestrone Velodromo degli Ulivi – MONTERONI DI LECCE)

Finale 30-03-2024 ore 17:00 (Pallone tensostatico – MONTERONI DI LECCE)

Coppa Puglia C Maschile

Semifinali 30-03-2024 ore 11.00

D&F CAFFE’-NVP – CONAD LECCE VOLLEY (Pal. Sc. Media “O. Parlangeli” – TREPUZZI)

OMEGA MESAGNE – SQUINZANO VOLLEY (Pala “Fefe’ De Giorgi” – SQUINZANO)

Finale 30-03-2024 ore 17:00 (Pala “Fefe’ De Giorgi” – SQUINZANO)