Schianto sulla litoranea fra auto e moto, grave un 22enne

GALLIPOLI – Un giovane centauro di Casarano, R.C., 22 anni, è ricoverato all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dopo uno scontro avvenuto alle prime ore della sera sulla litoranea che collega Gallipoli a Mancaversa, marina di Taviano.

L’incidente si è verificato nel territorio gallipolino, sulla strada provinciale 215, nella zona di Lido Pizzo, in un punto in cui la strada assume una curva. Qui, il giovane, che era da solo in sella a una moto Kawasaki Ninja, è andato a scontrarsi con una monovolume Hyundai che procedeva nel senso di marcia opposto. L’impatto è stato particolarmente violento, in sostanza frontale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli (che hanno messo in sicurezza i mezzi) e la polizia locale di Gallipoli, quest’ultima per i rilievi. Mentre il 22ene in sella alla moto, dopo la rovinosa caduta, è stato soccorso dagli operatori del 118. Ha riportato più traumi, come conseguenza dell’impatto, ed è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale del capoluogo.

A quanto sembra, le ferite sono state piuttosto serie. E non è stato nemmeno l'unico incidente della giornata, ma "solo" il terzo e ultimo, fra quelli passati nelle cronache per la loro entità: uno all'alba fra le marine di Melendugno, l'altro nel pomeriggio in zona semicentrale di Lecce (di questi due ne riferiamo a parte).