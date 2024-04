Tragico bilancio di Pasquetta: altro incidente sulla Gallipoli-Matino, muore un 32enne

MATINO – Si appesantisce il tragico bilancio delle vittime della strada nelle festività pasquali. In serata, infatti, un altro terribile incidente (dopo quello che si è verificato nella tarda serata di ieri sulla statale 274 all’altezza di Salve e che è costato la vita al giovane calciatore di Presicce-Acquarica, Francesco Saranelli), ha causato la morte del conducente di una Bmw che percorreva la strada provinciale 223 che da Matino si ricongiunge con la zona “Li Sauli”, nel Gallipolino.

Il sinistro si è verificato intorno alle 20, precisamente sulla strada vicinale Rao Castellana-Trappeto Rossi, e a perdere la vita è stato un uomo di 32 anni, Giorgio Spada, nativo di Gallipoli, che era alla guida della vettura.

Quest’ultima, per cause ancora in corso di accertamento, mentre viaggiava in direzione di Matino, è uscita dai margini della carreggiata impattando contro un albero per poi ripiombare sul centro della strada, ribaltandosi su una fiancata. Il conducente, rimasto intrappolato nelle lamiere deformate, ha subito diverse lesioni ed è spirato sul colpo. Ad estrarlo dall'abitacolo sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli che hanno in seguito assicurato la messa in sicurezza del veicolo coinvolto nell'incidente.

Dopo l’allarme lanciato dagli automobilisti in transito, sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 32enne. La zona è stata subito raggiunta anche dai carabinieri della compagnia gallipolina che procedono con i rilievi e, come detto, dai vigili del fuoco. Sul posto anche volanti della polizia per la gestione della viabilità.

