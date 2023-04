Fine settimana tragico a Tricase: giovane centauro sbalzato dalla moto muore sul colpo

TRICASE - Un fine settimana tragico sulle strade salentine ancora una volte funestate da un incidente letale avvenuto nel tardo pomeriggio nella zona di Tricase.

Il sinistro stradale è avvenuto poco dopo le 19 lungo la provinciale che collega il centro abitato con Tricase Porto, all’altezza del distributore Agip che insiste nella zona, ed è purtroppo costato la vita ad un giovane ragazzo del posto, Antonio Manno di 22anni, sbalzato dalla sella della moto sulla quale viaggiava.

Dinamica e cause dell’incidente mortale sono tutte ancora in fase di accertamento. Di certo c’è che il giovane centauro, a bordo della sua moto Honda Cbr, era diretto verso Tricase porto e all’improvviso è rimasto coinvolto nel drammatico schianto che non gli ha lasciato scampo.

Nell’incidente, secondo una prima ricostruzione, è stata coinvolta anche una vettura, una Golf condotta da un giovane di 26 anni, originario del Pakistan, e residente anche lui a Tricase.

Dopo aver perso il controllo ed essere stato sbalzato dalla sella il giovane motociclista è caduto violentemente sull’asfalto ed è morto praticamente sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118 giunto subito sul posto, in ambulanza, dopo la chiamata d'emergenza degli automobilisti in transito. Il cuore del ragazzo ha cessato di battere nelle immediate fasi dell’incidente.

Sul posto, per effettuare i rilievi, si sono recati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Tricase e in ausilio anche una pattuglia della polizia locale di Tricase per la disciplina del traffico.

Il tratto interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso, purtroppo inutili, e per effettuare i rilievi in sicurezza. La notizia del decesso del giovane centauro, figlio di una coppia di commercianti di Tricase porto, si è rapidamente diffusa nella comunità locale destando grande commozione e cordoglio.