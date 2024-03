Tipizzazione e donazione di midollo osseo: evento di sensibilizzazione e dj set

ARADEO – Tipizzazione e donazione del midollo osseo: ad Aradeo, nel pomeriggio di oggi, si tengono due importanti appuntamenti organizzati dalla neonata associazione #PerFabrizioPerTutti insieme ad Admo Puglia e patrocinati dal Comune.

A partire dalle 17, presso la villa comunale “P. Zimba” si terrà un pomeriggio dedicato alla tipizzazione; all’appuntamento sarà presente la presidente Admo, Maria Stea, pronta, come sempre, a fornire ogni chiarimento. Da anni Aradeo è un paese capofila nell’impegno per la ricerca di potenziali donatori di midollo osseo e per la sensibilizzazione alla donazione.

Proprio in questi giorni, si è tenuto un importante momento di confronto presso il teatro comunale “D. Modugno”, alla presenza del dottor Donato Canaris, Primario presso il reparto trasfusionale dell’ospedale di Tricase. All’incontro, voluto fortemente dalle sorelle Piera e Maria Neve Arcuti, socie fondatrici dell’associazione e sorelle del compianto Fabrizio Arcuti, hanno partecipato giovani tra i 18 e i 35 anni che questa sera saranno pronti per iscriversi al Registro ed essere candidati a salvare una vita. È proprio questa l’età richiesta per tipizzarsi, oltre che un peso di almeno 50 kili e uno stato di salute buono. Le iscrizioni sono ancora aperte.

A seguire, la serata proseguirà con un dj set che vedrà avvicendarsi sul palco dell’anfiteatro della villa comunale, tra gli altri, Francesco Marrone, Cesko degli Apres La Classe, Gabriele Blandini.

La serata sarà anche occasione per ringraziare il gruppo carnevalesco dei Cartapestarte che, arrivati primi con il proprio carro alla sfilata del Carnevale aradeino, hanno voluto devolvere l’intera somma ricevuta in premio proprio ad Admo, dando prova di grande sensibilità verso il tema.

