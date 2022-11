Minervino, associazione nel progetto nazionale “Costruiamo gentilezza”

MINERVINO DI LECCE – Minervino di Lecce nel circuito della “gentilezza”, grazie all’associazione locale “La Bottega di Minerva”, che il prossimo 13 novembre verrà riconosciuta nel progetto nazionale partecipato “Costruiamo Gentilezza”, nato nel 2020, avente come obiettivo quello di costruire pratiche gentili a costo 0 (o quasi) per accrescere il benessere delle comunità.

Per ufficializzare l’impegno dell’associazione locale, in occasione proprio della giornata mondiale della gentilezza, il presidente Renato Spedicato e l’ambasciatrice locale della proposta, Anna Franca Stefanelli, sottoscriveranno il patto di partecipazione al progetto nazionale.

L’Associazione “La Bottega di Minerva” diventerà così la prima “comunità associativa costruttrice di gentilezza” ad essere riconosciuta in Puglia. L’impegno da parte dell’associazione sarà quello di mettere in atto i 3 principi attuativi di Costruiamo Gentilezza: “essere gentili con amore” promuovendo la conoscenza e la pratica della cultura della gentilezza, “fare gentilezza per il bene comune” generando e costruendo pratiche gentili partecipate a costo 0 (o quasi), “diffondere la gentilezza con l’esempio” raccontando e condividendo le esperienze di pratiche gentili.

La pratica gentile di accesso, già messa in atto dall’associazione, che sarà riportata sul patto di Partecipazione, come riconosciuto dallo stesso presidente Renato Spedicato è “Una proposta teatrale sulla gentilezza come prevenzione alla violenza sulle donne”.