Ceramica, a Cutrofiano giovani e aziende progettano e percorsi imprenditoriali

CUTROFIANO - Sabato 24 febbraio dalle 10 alle 13 nelle sale del Museo della Ceramica - Biblioteca Comunale in Piazza Municipio a Cutrofiano con il secondo appuntamento del percorso “A new local age” proseguono le attività del nodo locale di "Galattica - Rete Giovani Puglia".

La nuova misura della sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia e dell'ARTI - Agenzia Regionale Tecnologia e Innovazione mira a creare una rete di spazi pubblici distribuiti su tutto il territorio regionale dove ragazze e ragazzi possano trovare il supporto necessario per esprimere al meglio i propri talenti.

Il nodo di Cutrofiano, gestito dal Comune e dal partenariato territoriale formato da 34° Fuso APS, Confartigianato Imprese Lecce, Sud Ethnic, Pro Loco, InRete, Ramdom, Ventinovenove e Spazio Evolutivamente, propone l’organizzazione di tre tavoli di co-progettazione per far incontrare le realtà del mondo imprenditoriale del settore della ceramica e della creatività e i giovani, per sviluppare progetti condivisi di valorizzazione delle professioni e di capacity building.

Attraverso l’ascolto e la condivisione dei diversi punti di vista, si ha l’intenzione di definire nuovi fabbisogni lavorativi tra artigianato, design e sostenibilità. Divisi in tavoli di lavoro e guidati da un team di facilitatrici, tre gruppi già selezionati di rappresentanti di aziende e di studenti si troveranno per ragionare intorno a possibili scenari futuri nel mondo della ceramica. Lo strumento guida di pianificazione strategica sarà l’analisi S.W.O.T., usata per valutare i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce di un progetto o per esaminare una decisione fondamentale per il raggiungimento di un obiettivo. Dopo una prima fase di indagine, i gruppi si ricongiungeranno in un secondo step di restituzione e dibattito.

I tre tavoli di co-progettazione saranno il punto di partenza per la definizione dei contenuti da approfondire nei prossimi mesi di progetto con un programma di avvicinamento alle pratiche artigianali attraverso le metodologie del tinkering e della gamification, alcuni percorsi formativi sui mestieri connessi alla produzione artigianale, alla promozione della ceramica, degli ecosistemi dell’argilla e dell’artigianato, attività laboratoriali per l'implementazione delle soft skill e del team building, un percorso di accompagnamento allo sviluppo di tre project work per la creazione di una linea di merchandising per l’identità della Città della ceramica, orientamento professionale e tirocini, un premio destinato a giovani ceramisti.

La misura Galattica - Rete Giovani Puglia è diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l'informazione, l'accompagnamento e il supporto all'attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all'interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile. L’obiettivo è accompagnare i giovani verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, favorendone l'autonomia, il protagonismo e l’inserimento attivo nelle comunità locali.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.