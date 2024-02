Esposizioni, convegni e dibattiti: si avvicina l'inaugurazione del salone "NautiGo"

LECCE - Si avvicina sempre più la nuova edizione di NautiGo, il salone nautico del Salento che si svolgerà presso Lecce Fiere in Piazza Palio nei giorni 1, 2, 3 ed 8, 9, 10 marzo prossimi.

I battenti saranno aperti venerdì primo marzo alle ore 18 con l'inaugurazione alla presenza delle principali autorità e dei partner del progetto. Il giorno successivo, alle ore 11 e alle 16 ci sarà l'incontro-dibattito con Antonello Salvi, campione italiano e mondiale di Big Game, ossia la pesca d'altura.

Domenica 3 marzo dalle 11 alle 13 ospiti d'onore saranno Luigi Puretti e Pasquale Marchionna. Il primo è un atleta della nazionale italiana di pesca in apnea e due volte campione italiano assoluto (2016 a Castelsardo e 2019 a Marsala). Il secondo, invece, è uno tra i più esperti e bravi pescatori d’Italia oltreché pugliese nativo di Mola.

Passando al fine settimana successivo, sabato 9 marzo, alle 11 e alle 16 ci sarà un altro incontro-dibattito. Protagonista Marco Volpi, pluri-campione mondiale di pesca sportiva di 44 anni, 32 dei quali passati con la canna in mano. Può contare su un palmares unico, che non ha eguali nella pesca e in nessun'altra attività sportiva.

Gli incontri-dibattito e la convegnistica

- Venerdì primo Marzo ore 16: il tema sarà "Economia del mare, sviluppo territoriale e prosepttive infrastrutturali dall'Adriatico allo Jonio". Il moderatore sarà Marcello Favale, interverranno: il presidente nazionale Assonautica Giovanni Acamporail; il presidente Cciaa Lecce Mario Vadrucci; il presidente Assonautica Maurizio Maglio; il capo del compartimento marittimo di Gallipoli, il capitano di vascello Frencesco Perrotti; il presidente distretto Nautica di Puglia Giuseppe Danese; il Ceo Snim Brindisi Giuseppe Meo; l'assessore Attività produttive Regione Puglia Alessandro Delli Noci; il presidente del consiglio della Regione Puglia Loredana Capone; il sindaco di Lecce Carlo Salvemini; il sindaco di Nardò Pippi Mellone; il sindaco di Melendugno Maurizio Cisternino; il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva; il sindaco di Otranto Francesco Bruni; il sindaco di Ugento Salvatore Chiga; il sindaco di Santa Cesarea Pasquale Bleve; il sindaco di Morciano di Leuca Lorenzo Ricchiuti; il sindaco di Tricase Antonio De Donno; il sindaco di Porto Cesareo Silvia Tarantino; il sindaco di Castrignano del Capo - Leuca Francesco Petracca.

- Venerdi 8 marzo ore 16: il tema sarà quello del “Demanio, la balneazione attrezzata pugliese una risorsa da salvaguardare non da distruggere". Modererà sempre Marcello Favale, interverranno: il presidente Cciaa Lecce Mario Vadrucci; il presidente Confcommercio Lecce Maurizio Maglio; il presidente nazionale sindacato italiani balneari - Confcommercio Antonio Capacchione; il presidente provinciale Sib Confcommercio Lecce Sandro Portaccio; il senatore Roberto Marti, presidente settima commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica); l'onorevole Salvatore Di Mattina, componente decimaa commissione (Attività produttive, commercio e turismo).

