"A Mara": in scena al Paisiello lo spettacolo teatrale inclusivo e accessibile

LECCE - Il 19 marzo 2022, alle ore 20:30, presso il teatro Paisiello andrà in scena “A Mara”, prodotto da Movidabilia, per la regia di Fabrizio Saccomanno, da un’idea progettuale di Arianna Lupo ed Eleonora Loche. Lo spettacolo verrà replicato il 25 marzo, sempre alle ore 20:30, presso il laboratorio urbano Ex Macello, a Sava.

Lo evento teatrale è il frutto di due anni di ricerche attente e ricostruzioni circostanziate sulla persona, non solo sul personaggio di “la Mara”, trans che ha segnato la storia di Lecce non solo su un piano di costume, ma anche politico e sociale, mettendone in risalto tutte le contraddizioni.

“A Mara” omaggia una parte della memoria storica della città, ma anche di tutto il Paese; la narrazione attraversa il periodo bellico, gli anni Cinquanta, salta nel pieno degli anni Settanta e Ottanta e arriva fino al 2001, anno della sua morte.

Lo spettacolo include nel cast e nel lavoro di creazione drammaturgica anche persone con disabilità e si inserisce nell’ambito della prima edizione di Accessibility is Cool Festival, il primo festival dell’arte accessibile organizzato da Movidabilia nell’ambito del progetto Speriment’azioneAccessibile, finanziato da Puglia capitale sociale 2.0.

Scheda tecnica dello spettacolo

Regia di Fabrizio Saccomanno

Interpreti: Salvatore Cazzella, Arianna Lupo, Eleonora Loche.

Testi di Marina Donativi, Angela Elia, Eleonora Loche, Arianna Lupo, Fabrizio Saccomanno.

Durata: 50 minuti

Scheda tecnica dell'accessibilità

- Visita tattile scenografia e incontro con gli attori: si svolgerà la mattina dello spettacolo. Questa iniziativa consentirà alle persone con disabilità visiva (cieche e ipovedenti), e a persone con disabilità intellettiva, di familiarizzare con la scena per seguire e comprendere meglio la drammaturgia nella sua interezza.

- Traduzione LIS dell'intero spettacolo: Presenza sul palco di segnatrice LIS per le persone sorde.

- Audiodescrizione live e ascolto assistito: una volta connessi al wi-fi del teatro, sarà possibile scaricare una app che consente, attraverso le proprie cuffie, di scegliere il canale 1 per ascoltare l’audio descrizione e il canale 2 per usufruire dell’ascolto assistito.

- Supporti cartacei in linguaggio "Easy to read" e Comunicazione Aumentativa Alternativa: saranno presenti in sala materiali per cartacei in cui lo spettacolo e la drammaturgia verranno spiegati secondo i metodi “easy to read”, (linguaggio facile da leggere), cioè una serie di regole specifiche per rendere un testo accessibile a persone ipovedenti, persone con disabilità intellettiva, e persone provenienti da altre culture e che non padroneggiano la lingua italiana nelle sue forme più complesse.