Dopo le dimissioni di Caroppo nuova guida per l’Anci Puglia: eletta Fiorenza Pascazio

TARANTO - Fiorenza Pascazio, sindaca di Bitetto, in provincia di Bari, nel Barese, è stata eletta nuova presidente di Anci Puglia durante l’assemblea congressuale regionale che si è tenuta nel teatro comunale Fusco di Taranto.

La sua elezione porta automaticamente la designazione dei nuovi 60 componenti del consiglio regionale dell’associazione dei comuni italiani, candidati nella lista unitaria a lei collegata. Fino a qualche minuto prima della scadenza dei termini c’era stata la possibilità che alcuni sindaci salentini presentassero una lista alternativa, ma poi è stata trovata l’intesa.

Pascazio succede a Massimo Colia, sindaco di Stornarella, che reggeva le redini dell’ente dal 21 marzo scorso dopo le dimissioni di Ettore Caroppo, sindaco di Minervino di Lecce.

All’assemblea congressuale dei Comuni associati ad Anci Puglia per il rinnovo degli organi statutari sono intervenuti il sindaco di Bari e presidente nazionale Anci, Antonio Decaro, e in video-collegamento il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. La nomina è avvenuta per acclamazione.

“Sento l’entusiasmo ma anche la responsabilità di un risultato che alla fine è stato unitario, come speravo e come avrei voluto – ha dichiarato Pascazio - Comincia oggi un percorso che vorrei fosse il più possibile inclusivo e condiviso con i sindaci dell’intera regione. Lavoreremo insieme per raggiungere gli obiettivi e affrontare tutte le sfide che interessano i Comuni, per far sì che tutti i territori si sentano rappresentati e si possa sempre tendere all’interesse delle nostre comunità. Fondamentale costruire un dialogo proficuo e collaborativo con la Regione, per condividere le linee strategiche sui bandi e sui temi che interessano i Comuni”.

“Anci Puglia – ha spiegato Colia - può e vuole essere il luogo d'incontro per tutti noi amministratori, il luogo in cui discutere, confrontarsi sui problemi e trovare soluzioni comuni che ci permettano di stringere accordi e avviare collaborazioni. Questo è l'impegno che dobbiamo rinnovare per il nostro futuro. Auguro buon lavoro alla presidente Fiorenza Pascazio e all'Anci che verrà”

"Faccio i miei auguri alla neo presidente - ha detto Il presidente Anci nazionale Antonio Decaro -, le sfide e gli impegni a cui l’Anci è chiamata nei prossimi mesi richiedono grande attenzione e quello spirito unitario da più parti richiamato durante l’assemblea nell’interesse delle comunità pugliesi rappresentate nell’associazione”.

Sono arrivati gli auguri anche da parte del presidente Michele Emiliano: “L’Anci è un fiore all’occhiello dell’Italia e con i sindaci pugliesi la Regione collabora da sempre e intende rafforzare ogni forma di cooperazione. E a partire dalla prossima sfida della spesa dei fondi Pnrr la Regione è a disposizione per fornire ogni aiuto per arrivare a raggiungere tutti i traguardi, perché l’obiettivo è uguale per tutti: migliorare la qualità della vita dei cittadini pugliesi. Un obiettivo che non può che essere unitario, come unitaria è l’Anci in ogni sua espressione”.

Rappresentanza salentina

Il vicesindaco di Monteroni di Lecce, Massimo Manca, è stato eletto dall’assemblea dei sindaci riuniti a Taranto, consigliere regionale dell’Anci. Esprime soddisfazione la sindaca Mariolina Pizzuto: “Un prestigioso riconoscimento e premia il lavoro svolto sino ad oggi anche in sinergia con le altre amministrazioni comunali. Il nostro vicesindaco si farà portavoce delle istanze della comunità di Monteroni e del Salento tutto”.

“Sono orgoglioso – ha commentato Manca - di fare parte del consiglio regionale Anci Puglia. Un sentito ringraziamento va alla sindaca Mariolina Pizzuto per la fiducia riposta nella mia persona e ai vertici provinciali e regionali di FDI per avermi dato l'occasione per cogliere appieno questa grande opportunità”.