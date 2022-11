Il progetto “Io Sono” e le liste d’attesa azzerate in Senologia

LECCE - Il gruppo di lavoro della Senologia della Asl di Lecce nel corso della sua attività è riuscito a rimettere ordine alla Senologia e ad azzerare le liste d’attesa. È il frutto della felice sintesi del dialogo instaurato tra esperti, pazienti e associazionismo e tradotto nel progetto “Io Sono”.

Nella Asl Lecce, infatti, bastano uno-due giorni per poter eseguire un esame mammografico generale e ogni donna, si tratti di prima visita, controllo, follow up o altro, ha a disposizione un discorso individuale, disegnato attorno alle sue necessità. Un sistema, cioè, in grado di assicurare alla paziente una diagnosi affidabile e definitiva in tempo reale, senza costringerla ad angosciosi pellegrinaggi e consulti molteplici, evitando il rischio di incongruenze nei ritardi diagnostico-terapeutici oltre che inutili lungaggini e prestazioni improprie.

Le agende di prenotazione dedicate (ve ne sono otto per altrettante prestazioni) sono il punto culminante della ristrutturazione del servizio, basata sull’analisi del funzionamento di ogni singolo meccanismo, sulla fattiva collaborazione con associazioni e volontari e distinta in tre fasi orientate non soltanto verso il prevenire e contrastare la malattia, in questo caso il tumore della mammella, ma calibrate anche per ottimizzare tutta l’organizzazione correlata, dalle strutture di diagnosi e cura a quelle di prevenzione e riabilitazione.

Il lavoro di “riordino” e potenziamento nel 2017 ha prodotto risultati tangibili: 30.068 prestazioni erogate da strutture pubbliche e 11.918 da strutture private, per un totale di 41.986. Anche questo un effetto positivo nel nuovo sistema, capace di coinvolgere ed integrare la sanità privata e di metterla al servizio dei cittadini.

Numeri importanti per la senologia istituzionale (per le donne fuori screening) ma anche per la “seconda gamba” del sistema: lo screening mammografico riorganizzato e potenziato nell’ultimo biennio. La chiamata per le donne in età di screening, tra i 50 e i 69 anni, arriva tramite una lettera inviata dalla Asl di Lecce. Nel 2017 sono state contattate per svolgere lo screening 25.978 donne in tutto il Salento, con una adesione pari al 75,4 per cento: la migliore performance in Puglia e tra le migliori in Italia secondo il Rapporto Bersagli 2017 di Agenas.

Evidente l’incremento, è un trend in crescita confermato anche nel 2018 e 2019. Nel 2020 – 2021 c’è stato un leggero decremento causa chiusura Covid, ma ora tutto sta tornando nella normalità.

Fondamentale è stato l’incremento degli strumenti informativi, dal Portale della Salute al Punto Rosa, un nuovo servizio dedicato all’interno della Citttadella della Salute di Lecce, che assicura alle utenti un dialogo fisico e non solo telefonico: qui ogni dubbio o richiesta trova una risposta, un consiglio, un’indicazione.

Parallelamente si è investito fortemente sulle tecnologie, collegando in rete i vari centri, potenziando ecografi già in uso e acquistando nove mammografi 3D di ultima generazione, strumenti e risorse schierati dalla ASL in ogni struttura dal centro alla periferia, dal Polo Oncologico ai dieci Distretti Socio Sanitari.

Tutto ciò trova il suo culmine nella terza fase: il percorso di cura vero e proprio. La donna positiva viene affidata alla Breast Unit dove una équipe multidisciplinare esamina il caso e decide il percorso di cura più adeguato da avviare. Sul versante della riabilitazione, infine, opera il servizio di linfodrenaggio per il trattamento del linfedema secondario.

Così ogni donna del Salento, di qualsiasi età e condizione, può dirsi realmente parte ma soprattutto protagonista del programma di prevenzione e diagnosi precoce del tumore alla mammella della Asl Lecce.