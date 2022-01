“Basta con questa buffonata”, Gegia risponde a chi la candida come presidente della Repubblica

GALATINA - La scelta del presidente della Repubblica, come si sa, spesso porta ad evocare nomi che poco hanno a che fare con lo scenario politico o istituzionale. Nell'attesa di trovare il candidato o la candidata più accreditato/a a ricoprire la carica, durante il corso delle votazioni, spesso gli esponenti parlamentari temporeggiano proponendo personaggi noti ma improbabili, essendo sicuri che questi non verranno mai eletti.

Tra le "candidature farsa" che il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico ha dovuto leggere nelle scorse ore c'è stata anche quella di Francesca Carmela Antonaci, meglio conosciuta al grande pubblico con il nome di Gegia per la sua attività lavorativa nel mondo dello spettacolo e della televisione. Probabilmente, tale operazione deriva dalla campagna pubblicitaria che alcune persone non identificate stanno portando avanti negli utlimi gioni per le strade di Roma.

“Non sono stata io - commenta Gegia, raggiunta dalle televisioni nazionali - non ho bisogno di pubblicità. Non sono riuscita a sapere chi è stato. - Continua - In tv ho visto che circolano due camioncini con il mio volto, e la gente si fa le foto. - Conclude, rivolgendosi agli interessati, promotori dell'iniziativa - Vorre sapere perchè l’avete fatto!".

Mentre in un primo momento lo stesso personaggio noto aveva accolto con ilarità la situazione, pubblicando anche su instagram la foto di uno dei manifesti, subito dopo ha tenuto a precisare: “Chiedo a chiunque di non associare questa buffonata al mio nome”. Una presa di posizione consapevole ed apprezzabile, che si spera possa arrivare ad influenzare anche agli esponenti politici al fine di proseguire l'elezione della prima carica dello Stato in modo produttivo.