Vacanze in Puglia, Andrea Iannone sceglie le spiagge salentine

PORTO CESAREO - Le instagram stories pubblicate ieri, sul profilo instagram ufficiale di Andrea Iannone, raccontano dell'ennesimo vip approdato in Puglia per le vacanze.

Il pilota ha postato degli "scatti della durata di 24 ore" mentre si trovava al mare nel Salento, presso lo stabilimento Bahia di Porto Cesareo. Sono stati molti i curiosi a chiedere un selfie, dopo essersi accorti della presenza del volto noto.

Va tenuto presente che - a parte le proprie doti sportive - Iannone qualche anno fa ha "infiammato" le pagine di gossip per una relazione con le showgirl e presentatrice argentina Belèn Rodriguez. Una storia sentimentale che - complessivamente - è durata dal 2016 al 2018. A confermare il suo feeling con il mondo dello spettacolo, anche la partecipazione al programma televisivo Ballando con le stelle in onda su Rai 1. Tutto ciò ha reso il pilota una personalità conosciuta nel settore dell'intrattenimento oltre che quello sportivo.

Il soggiorno pugliese

Come raccontato in un articolo su BrindisiReport.it, ad ospitare il pilota di motociclismo ci ha pensato il resort Lena Boutique di Oria (Br). Si tratta di una villa mediterranea collocata nel cuore della provincia di Brindisi, dotata - tra le tante cose - di una piscina, di una palestra, ed una sezione spa.

"Thanks for the hospitality - scrive in inglese il motociclista, che prosegue - A wonderful and unique reality in Puglia", che in italiano vuol dire "grazie per l'ospitalità, Una realtà meravigliosa ed unica in Puglia". Non è la prima volta che un personaggio conosciuto manifesta gradimento nei confronti delle strutture ricettive locali. Queste ultime - nel corso dell'estate 2022 - si stanno rivelando pronte e preparate nell'intento di ospitare una grande mole di turisti, tra cui ci sono anche quelli che necessitano di spazi riservati.