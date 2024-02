Un vigneto speciale posto sul castello: al via la potatura con una madrina d’eccezione

COPERTINO - Si è recentemente svolta la potatura del celebre vigneto presente sul castello di Copertino. La madrina dell'occasione è stata l’imprenditrice Federica Cucinelli, moglie di Brunello, nota a livello internazionale per l’attenzione riservata alla valorizzazione territoriale e culturale. Cucinelli ha potato i primi ceppi assieme all’architetto Francesco Longobardi, delegato alla direzione regionale Musei Puglia, all’architetto Pietro Copani, direttore del castello, all’enologo Giuseppe Pizzolante Leuzzi e Francesco Trono, presidente della Cantina Cupertinum. L'assessore regionale Sebastiano Leo e Antonio Leo, vice-presidente della Provincia, hanno portato il loro saluto ai partecipanti.

“Abbiamo sempre immaginato che l’essere umano, se ha la possibilità, dovrebbe vivere dove è nato - dice Federica Cucinelli -, perché i primi anni della vita ti lasciano qualcosa di forte. Abbiamo sempre creduto nei grandi ideali - prosegue -. Crediamo molto nei giovani e pensiamo che le loro università e i loro studi siano il seme del creato”.

“Nella nostra organizzazione il punto di riferimento è il bene comune - sottolinea ancora l'impreditrice -, come strumento di guida per il perseguimento di azioni prudenti e coraggiose. Nella nostra impresa abbiamo messo l’uomo al centro del processo produttivo, perché siamo convinti che la dignità umana ci sia restituita solo attraverso la riscoperta solo attraverso la riscoperta della coscienza - continua Cucinelli -. È l’essere umano al centro di tutto e tale opzione rende anche il lavoro più umano, con il richiamo alla bellezza e al bene comune. Crediamo in un’impresa umanistica che risponda nella forma più nobile all’etica che l’uomo ha definito nel corso dei secoli - conclude -. Stiamo realizzando una imprenditorialità umanistica con radici antiche, in grado di migliorare concretamente la condizione della vita umana”.

