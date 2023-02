Promozione Puglia girone B: ecco il programma della diciottesima giornata

Domenica 12 febbraio tornerà il campionato di Promozione, con lo svolgimento della diciottesima giornata. Nel girone B occhi puntati sul duello tra la capolista Atletico Racale e il Brilla Campi diretto inseguitore e soli due punti di distacco (40 vs 38): entrambe le formazioni affronteranno due gare sulla carta non proibitive, rispettivamente contro il Goleador Melendugno fanalino di coda e contro il Ceglie; due i derby in programma, ossia Atletico Tricase-Copertino e Taurisano Veglie. Il Leverano invece farà visita al Talsano.

Promozione Puglia, il programma della diciottesima giornata del girone B