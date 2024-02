Un allenatore sanvitese sulla panchina del Volley Melendugno: chi è Vito Morales

La notizia ha cominciato a circolare già dalla scorsa settimana ma è in quella in corso che è diventata ufficiale. Bruno Napolitano non è più l’allenatore della Narconon Melendugno in Serie A2, categoria che lo stesso ex tecnico rossonero ha contribuito a conquistare lo scorso anno. Al suo posto si è deciso di proseguire nella Pool Salvezza (già cominciata con la discussa sfida di Soverato lo scorso weekend) con il vice Vito Abel Morales. Originario di San Vito dei Normanni, classe 1970 (ha compiuto 54 anni proprio lo scorso 1° gennaio), è stato più volte scelto come selezionatore provinciale e regionale in Puglia per conto della Federvolley.

Tra l’altro, ha maturato esperienza come coach di squadre leccesi, baresi e tarantine. In particolare si ricorda di lui per la precedente esperienza in A2 di una formazione salentina, il Cuore di Mamma Cutrofiano. Conosce molto bene l’ambiente di Melendugno (è alla quarta stagione consecutiva da queste parti e si è occupato a lungo di settore giovanile) e se la vedrà subito con un avversario complicato come la Millenium Brescia.

Intanto, proprio l’allenatore delle lombarde, Matteo Solforati, ha così descritto il match: “Sicuramente ci aspetta una partita complicata, Melendugno è una squadra che ha fatto la maggior parte dei punti in classifica durante il girone di ritorno. Questo significa che sono in un buon momento. È una squadra che ha fatto tanti tie-break, si giocano le partite fino alla fine, e soprattutto in casa sono riuscite a conquistare punti. Hanno una palleggiatrice molto esperta e di categoria, che fa girare bene la squadra. Sanno essere una formazione ostica, difficile da affrontare, con un gioco molto particolare. Non sarà sicuramente una passeggiata, ci vorrà tantissima determinazione e voglia di lottare. Penso che sarà una partita un po’ sporca, affronteremo giocatrici molto abili, esperte e che sprecano poco, che mettono in difficoltà con pallette e mani-out. Dovremo essere molto ordinati e lucidi per gestire gli scambi lunghi e soprattutto spingere al servizio per evitare che la loro regista possa lavorare con la palla in mano”.