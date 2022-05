Antivirale contro il Coronavirus: disponibile nelle farmacie pugliesi

LECCE - Il farmaco antivirale contro il Coronavirus, prodotto dalla Pfizer, sarà in distribuzione gratuita nelle farmacie pugliesi da lunedì prossimo. Lo ha comunicato il presidente di Federfarma Puglia, Francesco Fullone in seguito alla sottoscrizione del protocollo d'intesa sottoscritto da ministero della Salute e associazioni di categoria.

Il Paxlovid è indicato per i maggiorenni che contraggono il Covid in forma non grave, ma che per condizioni pregresse, hanno un alto rischio di essere ricoverati in ospedale. Dalla sua introduzione in Italia è stato distribuito solo dalle farmacie ospedaliere su indicazione degli specialisti. Ora, invece, saranno coinvolti anche i medici di famiglia e le farmacie sparse sul territorio. Indispensabile, naturalmente, la prescrizione.

“L’emergenza sanitaria causata dal Sars Cov2 ha evidenziato come la diffusione capillare delle farmacie costituisca un primo presidio di vicinanza del sistema sanitario nazionale, in grado di fornire le prime risposte e soluzioni tempestive ai cittadini – ha spiegato Fullone -. Sarà lo specialista o il medico curante, che conosce a fondo la storia e le condizioni dei suoi pazienti, a individuare i casi in cui la terapia domiciliare con Paxlovid può essere adottata. E la possibilità che la distribuzione passi dalle farmacie, in modo gratuito in considerazione del protocollo di intesa sottoscritto, accelererà sicuramente i tempi di assunzione. Quello del Paxlovid è quindi un esempio tangibile di come la territorializzazione della sanità possa e debba passare sempre più dal ruolo delle figure più presenti: il medico di medicina generale e farmacista territoriale. Qui penso ai molti farmaci oggi in distribuzione diretta che potrebbero essere portati, attraverso le farmacie, a una fruizione più agevole e meno costosa per il cittadino”.