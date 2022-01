Bandiere a mezz’asta, il cordoglio per la scomparsa di David Sassoli

LECCE - La Provincia ha deciso di manifestare il proprio cordoglio per la perdita del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli ponendo le bandiere a mezz’asta e listate a lutto presso Palazzo dei Celestini e Palazzo Adorno.

“L’inaspettata scomparsa David Sassoli mi addolora e mi rattrista profondamente. Ci ha lasciati un uomo mite, pacato, gentile. Un rappresentante delle istituzioni di altissima levatura morale e politica, che ha saputo difendere con determinazione e passione quel sogno europeo che da decenni è garanzia di integrazione e pacifica convivenza tra i popoli”, dichiara il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva.

Si esprime sulla questione anche la presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone: "Con la scomparsa del presidente Sassoli il nostro continente perde uno statista che ha sempre incarnato i valori e i principi sui quali si fonda il nostro stare insieme in Europa. - prosegue - Il suo impegno a difesa dello Stato di diritto, dentro e fuori i confini europei, la sua determinazione nel porre i valori democratici, e quindi il Parlamento, al centro della discussione politica sul futuro dell’Unione, la sua capacità di tradurre in azioni e pratiche i valori di fratellanza, solidarietà e giustizia, sono l’eredità che tutte e tutti noi proveremo a portare nel nostro presente e nel nostro futuro".

“La morte di David Sassoli mi addolora tantissimo. - Afferma, invece, il co-presidente del gruppo europeo dei conservatori Raffaele Fitto - Lo avevo conosciuto come giornalista, ma è stato in questi anni in Europa che il nostro rapporto è diventato un rapporto di stima e di amicizia. Dietro quel suo approccio così serio si celava, invece, un uomo di grandi passioni, di grandi sorrisi e ironie. - conclude - L’Italia e l’Europa perdono una persona perbene ed un politico capace. Sono sinceramente vicino alla sua famiglia.”