Poco più di 6mila positivi, lieve aumento dai casi attuali d'infezione

LECCE ? Sono 6.109 gli esiti positivi su 27.475 tamponi processati (antigenici e molecolari) in Puglia, secondo quanto riferito dal bollettino epidemiologico regionale. In provincia di Lecce le nuove diagnosi di Sars Cov2 sono 1.071.

Il decorso dell?infezione è stato confermato da risultato negativo in 5.343 casi e 10 sono stati i decessi registrati. Il numero degli attuali positivi nella regione ha così subito un lieve incremento, portandosi a quota 104.335.

Nei reparti Covid complessivamente risultano cinque ricoverati in meno rispetto dal dato di ieri: quattro in area media, per un totale di 577 e uno in terapia intensiva, per un totale di 34.