Altri cinque decessi per Covid in Puglia. I nuovi casi di infezione sono 243

Dall'1 all'8 settembre 21 le vittime per complicanze, nei primi otto giorni di agosto erano state quattro. Come per ogni ondata, il dato più pesante è l'ultimo a invertire il trend

LECCE - Ancora cinque i decessi registrati in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale. Per tre volte, negli ultimi quattro giorni, il numero di vittime è stato quello.

Come l'epidemia ci ha insegnato, il dato dei decessi è sempre l'ultimo ad aumentare: prima si registra l'incremento dei casi di infezione, poi dei ricoveri e quindi dei decessi. Quando il trend si inverte la sequenza è la stessa, quindi è del tutto comprensibile che l'incidenza sia già da un poco in discesa mentre il numero dei decessi ancora no. Importante il confronto con i primi otto giorni di agosto quando le vittime registrate furono quattro. Nei primi otto di settembre sono 21.

I test risultati positivi sono stati 243, di cui 60 in provincia di Lecce. L'incidenza, su sette giorni, resta a 39 per quanto riguarda l'intero territorio pugliese, perde ancora qualche decimale nel dettaglio del Salento, ora a 62,1. Per quanto riguarda il numero dei pazienti in ospedale, complessivamente ne risultato 239: in area non critica sono 213 (stesso dato di ieri), mentre in terapia intensiva sono 26, cinque in meno. Il numero dei casi attualmente positivi nella regione è passato da 4095 a 3978.

Dall'aggiornamento della campagna vaccinale, emerge che l'81 percento della popolazione vaccinabile (over 12) in provincia di Lecce ha ricevuto almeno una dose e poco più del 70 percento ha completato il ciclo. Nella giornata di ieri sono state 4mila le dosi somministrate, di cui 250 a studenti di età compresa tra i 12 e i 19 anni. Da lunedì 13 settembre, inoltre, si potrà accedere alla vaccinazione senza prenotazione.