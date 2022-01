Positivo l'8,7 per cento dei test processati. In provincia di Lecce 801 casi

LECCE – Sono 3.471 i nuovi positivi in Puglia sulla base dei risultati relativi a 39.399 tra test antigenici e tamponi molecolari. Alla provincia di Lecce il bollettino epidemiologico regionale ne associa 801.

Diminuisce in maniera sensibile il numero dei casi attualmente positivi: dal dato di ieri di 134.483 si passa a quello odierno di 126.262, grazie a un sostanzioso pacchetto di guarigioni certificate da esito negativo.

Se la diffusione del contagio da Sars Cov 2 sembra indirizzata a una lenta regressione, come i dati recenti confermano, tende invece ancora ad aumentare il numero dei pazienti nei reparti Covid: sono 784, di cui 717 in area medica e 67 in terapia intensiva. I decessi registrati sono stati 11.

Nel fine settimana si è ridotto, come sempre avviene, il ritmo della campagna vaccinale. Ciononostante sono state 6.963 le dosi somministrate (di cui 590 prime dosi, 775 seconde dosi e 5598 terze dosi) nel territorio di competenza della Asl di Lecce.