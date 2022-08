Covid, scendono ancora i positivi totali: 1.335 i casi giornalieri

LECCE – Ancora un calo dei positivi totali in Puglia e 1.335 nuovi casi nelle ultime 24 ore: sono i numeri principali, che si evincono dal consueto bollettino epidemiologico regionale, redatto dal dipartimento promozione della salute, che fotografa l’andamento quotidiano dell’infezione da Sars Cov2 con le rispettive varianti.

I positivi giornalieri emergono dai 7.640 tamponi, tra antigienici e molecolari, analizzati nei laboratori specializzati. Nessun decesso nelle ultime ore, con il computo complessivo delle vittime pugliesi da inizio pandemia ai giorni nostri che resta invariato.

I nuovi casi suddivisi su scala provinciale sono così suddivisi: 324 nel Barese, 70 a Barletta-Andria-Trani, 138 nel Brindisino, 163 nel Foggiano, 374 nel Leccese, 186 nel Tarantino. Sono 69 le positività emerse tra i residenti fuori regione e 11 di provincia in via di definizione.

Sono 37.573 le persone attualmente alle prese con il virus in Puglia e 419 i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere del territorio: tra loro, 394 si trovano in area non critica e 15 in terapia intensiva.

Leggi il bollettino regionale