Covid, stabili i contagi giornalieri in Puglia: continuano a scendere i ricoveri

LECCE - Restano tendenzialmente stabili i contagi giornalieri da Sars Cov2 in Puglia ma continua, invece, la netta discesa dei ricoveri nelle strutture ospedaliere del territorio: è quanto si deduce dalla lettura dell’ormai consueto bollettino epidemiologico regionale, redatto dal dipartimento promozione della salute, sulla base dei test effettuati nelle ultime 24 ore.

Nello specifico, sono 1868 i nuovi casi riscontrati dall’analisi dei tamponi (15638), tra molecolari e antigienici: nel report di ieri i casi erano quasi gli stessi (1888) e il numero dei test processati molto simile (15818). Ai numeri del bollettino si aggiunge purtroppo il conto di altre 13 vittime che porta il computo totale dei decessi da inizio pandemia ad oggi a quota 8433.

Le positività del bollettino odierno sono così suddivise su base provinciale: a Bari 650 casi, 127 a Barletta-Andria-Trani, 146 a Brindisi, 243 a Foggia, 293 a Taranto, mentre nella provincia di Lecce sono 394; quattro i positivi di provincia in via di definizione e 11 i residenti fuori regione.

Le persone attualmente colpite dall’infezione sono 45581, ma il dato più importante è nel costante calo dei ricoveri, già evidenziato nel bollettino di ieri: dai 448 ricoveri di ieri si passa ai 417 di oggi, con 395 persone in area non critica e 22 in terapia intensiva.

Leggi il bollettino