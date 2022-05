Covid, in Puglia più di 2400 nuovi positivi e 14 vittime: ricoveri ancora in calo

LECCE – Dopo due giorni in cui si erano contati zero decessi, nel consueto bollettino epidemiologico, si contano 14 vittime: è il primo dato che balza all’occhio dal report giornaliero, redatto dal dipartimento promozione della salute, sulla base delle informazioni raccolte nelle ultime 24 ore.

Nonostante il rilievo sui decessi, si conferma la discesa dell’infezione in Puglia: i nuovi contagi da Sars Cov2 riscontrati sono 2407 sulla base dei tamponi giornalieri, antigienici e molecolari, analizzati che son 17522.

I casi evidenziati nel bollettino sono così suddivisi su base provinciale: 830 a Bari, 189 a Brindisi, 311 a Foggia, 482 a Lecce, 169 a Barletta-Andria-Trani, 394 a Taranto; sono 22 i positivi tra i residenti fuori regione e 10 di provincia in via di definizione.

A livello generale, le persone attualmente positive in Puglia sono 42168. Scende ancora il dato sui ricoveri: sono 373 i pazienti nelle strutture ospedaliere regionali, di cui 356 in area non critica e 17 in terapia intensiva.

Sono 1073771 le persone guarite da inizio pandemia a oggi, mentre con le vittime odierne sale a 8456 il numero delle persone decedute.

Leggi il bollettino