Covid, in Puglia poco più di mille nuovi casi. Scendono i ricoveri

LECCE – Scendono ancora una volta i ricoveri dei pazienti covid nelle strutture ospedaliere pugliesi: è uno dei dati che emergono dal consueto bollettino epidemiologico regionale, redatto come sempre dal dipartimento promozione della salute, sulla base delle informazioni raccolte nelle ultime 24 ore.

I nuovi contagi sono 1101, effetto dell’analisi dei 10145 tamponi, tra antigienici e molecolari, effettuati e processati. Ci sono, purtroppo, sei nuovi decessi che portano il computo totale delle vittime a quota 8491.

I nuovi positivi sono così suddivisi su base provinciale: 334 a Bari, 62 a Barletta-Andria-Trani, 118 a Brindisi, 166 a Foggia, 243 a Lecce, 164 a Taranto. Sono 9 i casi emersi tra i residenti fuori regione e 5 quelli di provincia in via di definizione.

In tutta la regione sono 27384 le persone attualmente positive, di cui 308 ricoverate in area non critica e 11 in terapia intensiva.

