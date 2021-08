Sorpresa a Lecce: dalla stazione esce Madonna. Vacanza a sud anche per il fidanzato e lo staff

LECCE – Dopo la festa per i suoi 63 anni tra Savelletri e Brindisi, Madonna e la sua famiglia scelgono Lecce per proseguire il tour. La popstar americana è infatti arrivata nel capoluogo salentino nel pomeriggio, comparendo a sorpresa nella stazione ferroviaria, dopo essere scesa da un treno storico.

In compagnia di Ahlamalik Williams, il suo fidanzato e parte di staff e famiglia, l’artista ha raggiunto il centro storico, passando da Piazza Duomo tra gli scatti entusiasti dei fan e turisti sorpresi. Massimo riserbo sulla destinazione salentina in cui trascorrerà la vacanza, ma non è certamente la prima volta che Madonna “appare” in Puglia.

Anche in anni passati, infatti, almeno in un paio di occasioni, la star che ha avi di origine abruzzese ha scelto il Sud per celebrare il suo compleanno, il 16 agosto.